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В стране и мире

Психологи оценили влияние кошек на работу хозяев на удаленке

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Британские психологи оценили влияние кошек на работу их хозяев на удаленке. Как выяснилось, их наличие в доме положительно сказывается на дистанционной работе сотрудников, поскольку питомцы помогают избавиться от стресса и поднимают настроение. Об этом пишет The Mirror.

Авторы исследования провели опрос среди 700 работающих из дома владельцев кошек. 63 процента рассказали, что кошка их успокаивала, 56 процентов признались, что стали чувствовать себя менее одиноко. Также более половины респондентов (53 процента) отметили, что им поднимало настроение, когда они видели, как кошка делает что-то забавное. По их словам, это вдохновляло и придавало сил. Кроме того, некоторые привыкли разговаривать с питомцами и обсуждать с ними рабочие проблемы.

Одна из специалистов, принимающих участие в исследовании, Джина Эйкерс, посоветовала оборудовать место для кошки рядом с работающим хозяином, чтобы она всегда могла его видеть. Кроме того, для нее нужно создать условия, чтобы она могла найти для себя занятие, не отвлекая при этом хозяина от работы.

Психолог Джо Хеммингс указал, что близость домашних животных создает у их владельцев чувство «нормальности и жизни», что, в свою очередь, успокаивает питомцев и снижает уровень стресса у них. Специалист заметил, что животные, вероятно, и сами стали счастливее, поскольку теперь им не приходится подолгу ждать своих хозяев с работы.

Ранее бывший инженер Amazon, а ныне менеджер в технологической компании Akvelon Хавьер Санчес создал приложение для перевода кошачьего мяуканья в человеческие слова. Владельцы домашних животных могут записывать мяуканье своей кошки, а приложение распознает и переведет его в одно из девяти общих кошачьих намерений, передающих их настроение и душевное состояние.

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Источник — lenta.ru
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