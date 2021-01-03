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В стране и мире

Ярмольник пожаловался на безденежье из-за пандемии коронавируса

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Актер Леонид Ярмольник пожаловался на безденежье, с которым ему пришлось столкнуться из-за пандемии коронавируса. Его слова в в воскресенье, 3 января, приводит РЕН ТВ.

Как отметил артист, за последние три месяца он не получил ни копейки, поскольку был вынужден остановить показ спектакля «И снова "С наступающим!"», который поставил вместе с Николаем Фоменко. «Спектакль "И снова "С наступающим!" мы с Фоменко сами сделали, сами поставили, сами профинансировали. Кто-то стремится играть в пандемию, а я запретил», — пояснил актер.

Ярмольник посетовал, что артистам практически невозможно предугадать востребованность своей работы в сложившихся условиях, и выразил надежду на скорое окончание пандемии. «Обидно не за себя, а за других. Работать трудно, снимать и делать спектакли трудно, а если делаешь, то не понимаешь, будут ли его смотреть, пустят ли зрителя в театр», — отметил он.

Кроме того, Ярмольник заявил, что, по его мнению, в закрытии магазинов и ресторанов смысла нет. Гораздо более эффективным стало бы закрытие метро, считает он.

В декабре Ярмольник порассуждал о воровстве среди артистов и объяснил, почему эту профессию считают проституцией. По его словам, артист не может быть слишком избирательным.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Леонид как же так, не хватает денег, что-то верится с трудом. У него по моему есть свои рестораны с Харатьяном..ну уж голодными они по любому не будут, не тот человек Ярмольник, чтоб жить плохо.

Гость||

Погань хахлятская

Гость||

Мразь

Имя: Гость
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