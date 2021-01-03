В России выявили 24 150 новых случаев заражения коронавирусом

03.01.2021 | 11:56

В России за минувшие сутки выявили 24 150 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegarm-канале.

По данным оперштаба, новые инфицированные были обнаружены в 84 регионах страны. Больше всего случаев заражения зафиксировали в Москве (3851), Санкт-Петербурге (3738) и Московской области (1539), меньше всего — в Еврейской автономной области (16), Республике Алтай (6) и Ненецком автономном округе (1). При этом за сутки 19 847 человек выздоровели, 504 человека скончались.

Всего с начала эпидемии в России было выявлено 3 236 787 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период полностью выздоровели 2 618 882 человека, 58 506 умерли.

Ранее в январе министр здравоохранения России Михаил Мурашк отчитался о числе россиян, которые успели привиться от коронавируса. По его словам, вакцину получили уже более 800 тысяч жителей страны.