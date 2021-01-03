Сетевое издание|18+|Воскресенье|3 янв 2021|12:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России выявили 24 150 новых случаев заражения коронавирусом

Печать

В России за минувшие сутки выявили 24 150 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegarm-канале.

По данным оперштаба, новые инфицированные были обнаружены в 84 регионах страны. Больше всего случаев заражения зафиксировали в Москве (3851), Санкт-Петербурге (3738) и Московской области (1539), меньше всего — в Еврейской автономной области (16), Республике Алтай (6) и Ненецком автономном округе (1). При этом за сутки 19 847 человек выздоровели, 504 человека скончались.

Всего с начала эпидемии в России было выявлено 3 236 787 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период полностью выздоровели 2 618 882 человека, 58 506 умерли.

Ранее в январе министр здравоохранения России Михаил Мурашк отчитался о числе россиян, которые успели привиться от коронавируса. По его словам, вакцину получили уже более 800 тысяч жителей страны.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте