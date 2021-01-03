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В стране и мире

В России произошло первое в 2021 году серьезное ДТП

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Восемь человек погибли в результате ДТП на автодороге «Енисей» в Туве, сообщили ТАСС в МВД республики. Как отмечает Telegram-канал «112», это первое в 2021 году серьезное ДТП в России.

По данным полиции, столкнулись два легковых автомобиля. На месте аварии погибли семь человек, еще один скончался при транспортировке в больницу. Еще два человека госпитализированы.

В обеих машинах находились по пять человек. «Предварительно оба водителя погибли», — добавили в полиции.

Как уточняет «Интерфакс», авария произошла в Улуг-Хемском районе Тувы, а компании людей в обеих машинах направлялись в гости в соседние села.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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