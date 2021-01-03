Сетевое издание|18+|Воскресенье|3 янв 2021|16:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиян предупредили о новых правилах техосмотра

Печать

Россиян предупредили о новых правилах техосмотра, которые начнут действовать в стране с 1 марта 2021 года. Изменения внесены в федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России», пишет РИА Новости со ссылкой на обновленный документ.

Согласно новому регламенту, осмотр автомобиля будет фиксироваться на камеру. Данные начнут загружаться в единую автоматизированную информационную систему техосмотра. В нее также будут поступать информация о местонахождении автомобиля, данные о дате, времени начала и окончания осмотра. Оформленная таким образом диагностическая карта будет заверяться электронной подписью технического эксперта, который осуществлял осмотр.

Осенью 2020 года в России изменились правила покупки полисов ОСАГО. С конца октября их можно приобрести с помощью финансовых платформ, так называемых маркетплейсов. Цена полиса, купленного таким образом, рассчитывается через площадку и должна соответствовать цене на официальном сайте страховой компании.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте