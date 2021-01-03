Названа самая благородная профессия России

03.01.2021 | 10:58

Россияне выбрали самую благородную профессию 2020 года. Список возглавила работа медиков, за которую проголосовали 29 процентов респондентов, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

В ходе опроса участникам задавали вопрос: «Какую профессию вы считаете самой благородной, нравственной, самоотверженной и честной в настоящее время?» Около 10 процентов респондентов выбрали учителя, еще по 4 процента назвали таковыми профессии спасателя и курьера.

Участники опроса пояснили в комментариях, что в период строгой самоизоляции из-за пандемии коронавируса, многие россияне были вынуждены обратить внимание на работу сотрудников служб доставки, передает SuperJob. Около 3 процентов респондентов считают профессию строителя самой благородной. Еще 2 процента выбрали военнослужащих, сотрудников пожарных служб и дворников.

Примерно четверть респондентов не смогли выбрать только одну самую благородную и нравственную профессию и назвали их совокупность. В список вошли ветеринары, продавцы, шоферы, шахтеры, сантехники, юристы, летчики, программисты, повара, инженеры, космонавты и библиотекари. Около 6 процентов считают, что понятия «благородная профессия» больше не существует.

Ранее стали известны самые популярные у россиян вакансии 2020 года. Больше всего россияне искали уборщиц, охранников и водителей. Кроме того, спросом пользовались позиции бухгалтера и продавца.