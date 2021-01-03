Доктор Мясников раскритиковал просьбу РПЦ пожилым не ходить в храмы на Рождество

03.01.2021 | 10:59

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал просьбу РПЦ для пожилых людей не посещать храмы на Рождество. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, ученые пришли к выводу, что изоляция является мощным фактором риска смерти для пожилых людей, поскольку те «просто перестают хотеть жить».

Он также указал, что 80-летнему человеку и так осталось мало жить, а РПЦ подобными рекомендациями лишает стариков «последней опоры, привязки к этой жизни». «Он как оставшееся короткое время будет жить, зная, что возможно последнее для него Рождество в Храм ему нельзя?!», — написал Мясников.

«У людей в конце жизни есть преимущества — они прожили жизнь и вправе решать, что им делать, а что нет. От смерти никто не ушел, а вот Душа — вечна!», — резюмировал врач.

1 января Мясников раскрыл пользу вакцинации для отказавшихся от нее граждан. По его словам, коллективный иммунитет нужен не вакцинированным, а тем, кто не смог или не захотел получить вакцину — аллергикам, лицам с медотводом или отказникам. А при наличии большой прослойки вакцинированных людей вирус завязнет в ней и не будет передаваться дальше. При этом те, кто сделал прививку, получат защиту сразу. Мясников также призвал граждан из групп риска пройти вакцинацию в обязательном порядке.

Ранее телевизионный врач объяснил необходимость прививки от COVID-19 для пожилых людей. Он пояснил, что вакцина предотвращает тяжелое течение болезни, с которым чаще всего сталкиваются именно пожилые люди. «Мы ставим вакцину молодым людям с надеждой создать коллективный иммунитет и прервать цепочку заражений. 98 процентов жертв COVID находятся в возрасте 75 плюс», — сказал Мясников.