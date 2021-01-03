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В стране и мире

Большунов победил в гонке преследования на «Тур де Ски»

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Российский лыжник Александр Большунов победил в гонке преследования в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Валь-Мюстаир. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин преодолел дистанцию в 15 километров за 32 минуты 11,1 секунды. Вторым стал другой представитель сборной России Артем Мальцев (плюс 53,7 секунды). Третье место занял француз Морис Манифика (плюс 1 минута 7 секунд).

Другие россияне Денис Спицов, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Александр Терентьев, Глеб Ретивых, Алексей Червоткин стали четвертым, пятым, 12-м, 21-м, 24-м, 26-м, 39-м, 48-м соответственно.

2 января Большунов завоевал золото в масс-старте «Тур де Ски». Спортсмен прошел дистанцию 15 километров классическим стилем за 34 минуты и 9,8 секунды.

Многодневка «Тур де Ски» является этапом Кубка мира, который завершится 21 марта.

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Источник — lenta.ru
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