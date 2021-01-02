В России выявили 26 301 новый случай заражения коронавирусом

02.01.2021 | 11:43

В России за минувшие сутки выявили 26 301 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале в субботу, 2 января.

По данным оперштаба, новые инфицированные были обнаружены в 84 регионах страны. Больше всего случаев зафиксировано в Москве (5452), Санкт-Петербурге (3742) и Московской области (1564). Не выявили новых заболевших лишь в Чукотском автономном округе. При этом за последние сутки 18 897 человек выздоровели, 447 человек умерли.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 3 212 637 случаев заражения. За весь период излечились 2 599 035 человек, еще 58 002 пациента скончались.

Накануне, 1 января, врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе обстоятельств, связанных с борьбой с коронавирусом. По его словам, изолированность России от мира из-за пандемии — шанс выстроить туризм внутри страны, а также развивать транспортную систему. Кроме того, врач допустил, что нефть и газ «выгоднее пустить на внутреннее применение».