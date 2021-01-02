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В стране и мире

В России появился сервис по выдаче паспортов вакцинированного от коронавируса

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На российском портале госуслуг с 1 января заработал сервис по выдаче паспортов вакцинированного от коронавируса. Об этом в субботу, 2 января, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Тверскую область, сообщает ТАСС.

«С 1 января заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции. На сайте госуслуг в личном кабинете тот человек, который прошел вакцинацию, может получить дистанционный сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса», — отметил глава ведомства.

О планах ввести паспорта вакцинированного Мурашко рассказал в конце декабря. Тогда он уточнил, что получить документ можно будет автоматически в личном кабинете.

В России неоднократно поднималась тема введения «ковидных паспортов» для вакцинированных. Эту идею одобрял директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, который говорил, что это «совершенно правильная вещь». Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров выступал против инициативы и назвал ее абсурдной. 24 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сравнила с антиутопией идею о специальных паспортах для привитых. Она утверждала, что введение таких документов в стране не планируется.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Москва, канун 2021 года.

москвичам заблокировали транспортные карты, разблокируют тем, кто поставит прививку...

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