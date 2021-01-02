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В стране и мире

Россияне рассказали о планах на 2021 год

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Россияне рассказали о планах, которые хотят осуществить в 2021 году. Опрос был проведен сервисом по поиску работы SuperJob, передает RT.

Так, в этом году планируют заняться своим образованием и больше читать 29 процентов россиян, а наладить личную жизнь и уделять больше времени спорту и общению с близкими хотят 27 процентов опрошенных.

Еще 22 процента респондентов намерены посвящать больше времени своим хобби. Кроме того, каждый пятый намерен переехать или выучить иностранный язык.

Пересмотреть свое отношение к жизни и окружающим предполагают 19 процентов опрошенных, а 18 процентов респондентов хотят поменять в 2021 году свою систему питания. Ремонт запланировали 17 процентов россиян.

Бросить вредные привычки и больше отдыхать собираются 15 и 14 процентов опрошенных соответственно. Кроме того, каждый десятый россиянин хочет поменять свой круг общения. Лишь 6 процентов респондентов не собираются ничего менять в новом году.

Ранее опрос показал, что каждый десятый россиянин в 2021 году ожидает ухудшения ситуации, при этом более половины жителей страны надеются, что следующий год будет лучше текущего. Согласно результатам опроса, 53 процента россиян надеются, что следующий год для них будет лучше 2020-го. Еще 35 процентов респондентов полагают, что в следующем году ничего не изменится. И только 12 процентов опрошенных предполагают, что 2021 год будет хуже, чем нынешний.

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Источник — lenta.ru/
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

планируют заняться своим образованием и больше читать 29 процентов
в целом уже неплохо, почти треть опрошенных желает развивать скилы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

каждый пятый намерен переехать или выучить иностранный язык
и это похвально!

Имя: Гость
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