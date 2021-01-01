В России заморозили накопительную пенсию

01.01.2021 | 11:46

Закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года вступил в силу в пятницу, 1 января. Предполагается, что это уменьшит размер трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда на 669,3 миллиарда рублей.

Закон о заморозке накопительной пенсии подписал президент России Владимир Путин 8 декабря. До этого документ приняли Госдума и Совет Федерации.

Отчисления россиян в накопительную часть пенсии (шести процентов от зарплаты) заморозили в 2014 году, в начале кризиса, связанного с конфликтом вокруг Украины и западными санкциями. С тех пор эти деньги направляют в страховую часть, то есть тратят на выплаты нынешним пенсионерам.

Шесть лет назад предполагалось, что заморозка станет единовременной. Экономический блок правительства критиковал возможное увеличение сроков моратория, однако с того момента правило неизменно продлевается.

Ранее, в ноябре, первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский объяснил, почему работа над законопроектом о гарантированном пенсионном плане (ГПП) излишне затянулась. По его словам, главными проблемами реформы, которая даст государству дешевые ресурсы для вложения в экономику, стали низкие доходы граждан и их недоверие к обещаниям властей в области пенсий.