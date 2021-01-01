В России вступили в силу новые санитарные требования для школ

01.01.2021 | 12:01

В России 1 января вступили в силу новые санитарные требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей, в том числе для школ. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой было опубликовано в конце декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Правила будут действовать до 1 января 2027 года и направлены на предотвращение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний.

Согласно требованиям, расстояние от детских садов и школ до жилых зданий, где живут дети, должно быть не более 500 метров, в условиях стесненной городской застройки – 800 метров, для сельской местности – до 1 километра. Если это расстояние больше, то должен быть организован транспорт.

Работники образовательных организаций должны проходить медицинские осмотры и вакцинироваться согласно национальному календарю прививок, а также иметь личную медицинскую книжку. При возникновении групповых инфекционных заболеваний образовательная организация в течение двух часов должна проинформировать территориальные органы исполнительной власти об этом и начать профилактические мероприятия.

Также новые правила касаются расписания в школах, оно должно составляться с учетом «дневной и недельной динамики умственной работоспособности учеников и трудности предметов». При нахождении детей в школах более 4 часов должно быть обеспечено горячее питание.

Кроме того, на физкультуре школьники должны не менее 70 процентов времени урока заниматься непосредственно выполнением упражнений.

В сентябре в Роспотребнадзоре раскрыли правила работы школ в 2021 году.

В мае 2020 года Роспотребнадзор опубликовал новые требования к работе школ. Каждому классу рекомендовалось отвести отдельное время для проведения занятий и перемен, отменив таким образом общие перерывы.

До конца 2020 года в образовательных учреждениях действовали правила по профилактике коронавируса. Занятия для классов начинались в разное время, чтобы ученики не пересекались на переменах, также проводилось измерение температуры. Родителей не пускали в учебное здание. Носить маски в школе можно было по желанию, в вузах — обязательно.