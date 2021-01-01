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В стране и мире

В России начал действовать налог на вклады свыше миллиона рублей

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В России начал действовать закон о налогообложении процентов по вкладам физических лиц свыше одного миллиона рублей. Об этом сообщает в пятницу, 1 января, ТАСС.

Уточняется, что налог распространиться только на ту часть процентов по вкладам, которая превышает доход в размере ключевой ставки ЦБ России с одного миллиона рублей. Использоваться будет ставка на момент начала налогового периода. Проценты с зарплатных счетов не будут облагаться налогом.

Взымать налог с дохода, полученного в 2021 году, начнут в 2022-м. При этом граждан не обязывают декларировать этот доход, поскольку расчет налога будет происходить автоматически: на основе сведений о суммах выплаченных гражданину процентов, которые будут представлять банки.

В сентябре 2020 года Федеральная налоговая служба (ФНС) России объяснила правила уплаты нового налога на доходы с банковских вкладов свыше 1 миллиона рублей. Налоговики самостоятельно соберут информацию обо всех россиянах, с чьих вкладов будет взиматься сбор, и установят налоговую базу. Она будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках, над суммой процентов.

Ранее стало известно, что закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года вступил в силу в пятницу, 1 января. Его подписал президент России Владимир Путин 8 декабря. До этого документ приняли Госдума и Совет Федерации.

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Источник — lenta.ru
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