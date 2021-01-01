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В стране и мире

Россиянкам официально разрешили сотни «мужских» профессий

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Россиянкам официально разрешили сотни «мужских» профессий: 1 января вступил в силу приказ Минтруда России об утверждении сокращенного списка профессий, на которых ограничивается применение труда женщин.

Он содержит 100 позиций, в то время как в предыдущей версии документа их было 456.

Наибольший интерес у женщин, по информации ведомства, вызывают профессии в морском и речном судоходстве, автомобильном и железнодорожном транспорте. Также женщины хотят трудиться в гражданской авиации и сельском хозяйстве.

Приказ снял ограничения в том числе на такие профессии и виды работ, как член палубной команды судна (боцман, шкипер, матрос, за исключением работ в машинном отделении). Помимо этого, женщины смогут работать машинистами электропоездов, скоростных и высокоскоростных поездов, выполнять верхолазные работы на высоте свыше 10 метров.

Разрешено работать водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, таких как грузовик с прицепом, трактор, самосвал, КамАЗ. Исключение составляет работа машиниста строительной техники.

В августе прошлого года россиянка впервые получила диплом по запрещенной для женщин профессии. Софья Дорофеева стала первой россиянкой, которая получила диплом машиниста локомотива. В сентябре того же года в России создали первый женский экипаж патрульного катера на Черноморском флоте (ЧФ). Эксперимент по его формированию признали успешным.

В августе 2019-го министерство труда России более чем в четыре раза сократило перечень работ, запрещенных для женщин. В частности, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, женщин допустили до работы на должности машиниста поезда Московского метрополитена с января 2021 года.

Официальный список профессий, запрещенных для женщин в России, действует с 1974 года. Предпоследняя действующая версия перечня из 456 профессий, куда в том числе вошли профессии матроса, боцмана, машиниста электропоезда и водителя автобуса на междугородных и международных маршрутах, была утверждена в феврале 2000 года. ООН неоднократно признавала документ ущемляющим права женщин.

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Источник — lenta.ru
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