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В стране и мире

Врач назвала самый вредный продукт на новогоднем столе

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Самым вредным на праздничном столе считается хлеб, заявила диетолог Анжелика Дюваль. Ее слова передает портал «Царьград».

По словам врача, новогодние праздники долгие, они приводят к набору лишних килограммов. Изобилие хлеба на новогоднем столе также может стать поводом для обращения за помощью к специалисту, добавила диетолог. Она призвала следовать принципам правильного питания и отказаться от этого продукта в праздники.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко заявила, что ряд блюд с новогоднего стола нельзя хранить в холодильнике и употреблять на следующий день после застолья - они могут вызвать пищевое отравление. Например, нельзя хранить долго холодец, так как его срок годности не более суток. Не стоит также долго хранить салаты из нескольких ингредиентов - селедку под шубой и оливье.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Хлеб - всему голова! А высеры фитоняшек оставьте эдорасам

Гость||

И это ТЕЛЕВИЗОР ! ) Вокно его !!

Гость||

Анжелика давно уже не маркиза, и мерзкая оплывшая процентщица.

Я бы с ней нет легла.

Гость||

Гость писал(a):

Хлеб - всему голова! А высеры фитоняшек
чем толще пузо и ж..а у русского мужыка, тем он крепше!

Гость||

Гость писал(a):

И это ТЕЛЕВИЗОР ! ) Вокно его !!
а вот это правильно

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Хлеб - всему голова! А высеры фитоняшек
чем толще пузо и ж..а у русского мужыка, тем он крепше!
Меньше пуль в сторону Родины пролетит.

Гость||

А у нас на столе только хлеб и вода.

Гость||

Народ из года в год все беднеет и беднеет.

Гость||

Гость писал(a):

А у нас на столе только хлеб и вода.

Значит у Вас праздник, у нас только вода и то из снега.

Имя: Гость
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