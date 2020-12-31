Сетевое издание|18+|Четверг|31 дек 2020|12:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиянам раскрыли признаки взлома смартфона

Печать

Глава компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов раскрыл признаки, которые могут указывать на то, что смартфон пользователя взломан. Его слова приводит агентство «Прайм».

О взломе могут свидетельствовать медленная работа телефона, его «зависание» и быстрая разрядка батареи. Иногда это говорит об ошибке в коде вредоносной программы, предупредил россиян эксперт.

Такое программное обеспечение может попасть на телефон через интернет или через проводное подключение к чужому компьютеру, например при диагностике смартфона в неофициальном сервисном центре, уточняет эксперт. Эти программы не требовательны к производительности телефона и к заряду аккумулятора и проникают на телефон незаметно.

Первое время телефон может не подавать признаков взлома, однако на него могут указывать внезапно появившиеся уведомления от приложений, банков и социальных сетей. «Например, вам могут приходить сообщения, что вы вошли в банк-клиент или пользуетесь социальной сетью, в то время как вы спите или занимаетесь другими делами», - разъясняет Мясоедов.

Рано или поздно в работе зараженного зловредом гаджета начнутся перебои. Чтобы обезопаситься от взлома, рекомендуется устанавливать приложения только из проверенных источников и не подключаться к незнакомым компьютерам.

В случае если пользователь подозревает, что его взломали, нужно позвонить на горячую линию производителю или продавцу устройства. Там подскажут, где произвести диагностику и очистить телефон от вредоносных программ.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте