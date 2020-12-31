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В стране и мире

Путин ввел штрафы за хамство чиновников

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Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за хамство чиновников. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Он вводит наказание для госслужащих за оскорбление граждан. За первое нарушение чиновнику будет грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей, за повторное - от 100 до 150 тысяч.

Чиновников также могут дисквалифицировать на год, за повторное оскорбление - на два года.

Документ внесли в Госдуму в мае, его авторы указали, что существующий механизм защиты чести и достоинства граждан недостаточно эффективен. 16 декабря законопроект приняли в третьем чтении, 25-го числа его одобрил Совет Федерации.

Помимо того что документ вводит наказание для чиновников, он также приравнивает оскорбления в интернете к публичным, направленным на нескольких человек, и вводит наказание для юридических лиц за клевету.

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Источник — lenta.ru
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