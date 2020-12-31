Путин подписал закон об изменении методики подсчета МРОТ

31.12.2020 | 10:58

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране будет изменена методика подсчета минимального размера оплаты труда (МРОТ). Так, с 2021 года она будет рассчитываться, исходя из показателя медианной заработной платы. Документ опубликован на едином портале правовой информации.

«С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42 процентов», - говорится в тексте. Кроме того, размер МРОТ нельзя будет снижать даже при уменьшении медианной зарплаты, а сумма выплат должна ежегодно быть согласована с профсоюзами и работодателями.

Так, по новому закону, начиная с 1 января 2021 года МРОТ составит 12 792 рубля. Соответственно, в 2022 году ее будут рассчитывать, исходя из медианной заработной платы в предыдущем году.

При этом сумма МРОТ не может быть ниже, чем сумма прожиточного минимума, которая рассчитывается с учетом среднедушевого дохода россиян за предыдущий год. При этом величина выплаты на следующий год не может быть ниже ее величины в текущем году.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 5,5 процента, до 12 792 рублей, и впервые превысит прожиточный минимум.