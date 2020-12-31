Сетевое издание|18+|Четверг|31 дек 2020|12:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Путин подписал закон об изменении методики подсчета МРОТ

Печать

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране будет изменена методика подсчета минимального размера оплаты труда (МРОТ). Так, с 2021 года она будет рассчитываться, исходя из показателя медианной заработной платы. Документ опубликован на едином портале правовой информации.

«С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42 процентов», - говорится в тексте. Кроме того, размер МРОТ нельзя будет снижать даже при уменьшении медианной зарплаты, а сумма выплат должна ежегодно быть согласована с профсоюзами и работодателями.

Так, по новому закону, начиная с 1 января 2021 года МРОТ составит 12 792 рубля. Соответственно, в 2022 году ее будут рассчитывать, исходя из медианной заработной платы в предыдущем году.

При этом сумма МРОТ не может быть ниже, чем сумма прожиточного минимума, которая рассчитывается с учетом среднедушевого дохода россиян за предыдущий год. При этом величина выплаты на следующий год не может быть ниже ее величины в текущем году.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 5,5 процента, до 12 792 рублей, и впервые превысит прожиточный минимум.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

А мне всёравно.Я-Американец.

Гость||

Гость писал(a):

А мне всёравно.Я-Американец.
На мотив песни "колечко мое" слова ложатся превосходно..... ) ла ла - ла ла ла.....

Гость||

Когда я стану Будей, то я их мрот.

Гость||

Гость писал(a):

Когда я стану Будей, то я их мрот.
А кто ты сейчас?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Когда я стану Будей, то я их мрот.
А кто ты сейчас?
Мёртвый человек. Будя меня умертвил.

Гость||

Рублей на триста приподнялся МРОТ -

Теперь от счастья россиян порвет...

Гость||

Гость писал(a):

Рублей на триста приподнялся МРОТ -

Теперь от счастья россиян порвет...

Пирамида Ватникоу.

Гость||

Гость писал(a):

Пирамида Ватникоу.
МММ

Гость||

Гость писал(a):

Пирамида Ватникоу.

МММ

ООО "ПУТЬ В КЛОАКУ"

Гость||

Гость писал(a):

11:19|
Можешь пока у нас гопака плясать, на родину-то тебе до срока нельзя.

Гость||

Гость писал(a):

Можешь пока у нас гопака плясать, на родину-то тебе до срока нельзя.
Могу.Гопак то мой-а не ваш.

Гость||

Гость писал(a):

Могу.Гопак то мой-а не ваш.
Так никто и не спорит. Домой-то нельзя, давай пока по чужим углам пляши. Верим вот придет время, тогда ты ого-го...

Гость||

Гость писал(a):

Так никто и не спорит. Домой-то нельзя, давай пока по чужим углам пляши. Верим вот придет время, тогда ты ого-го...
Вот и не пляшите мой гопак.

Гость||

11:33, это наши дела и не лез бы ты в них - под ногами только мешаешь.

Гость||

Гость писал(a):

11:33, это наши дела и не лез бы ты в них - под ногами только мешаешь.
Это игра.Читать научитесь.По рюсськи.

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте