Правительство обнародовало данные о летальности от коронавируса

31.12.2020 | 10:44

В России из-за коронавируса умер 70 921 человек - в этих случаях диагноз был подтвержден официально и не подвергается сомнению. Данные о летальности от инфекции обнародовала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия-24». Ее слова передает ТАСС.

Голикова уточнила, что показатель в последующие месяцы может меняться, потому что ежедневно появляются новые данные патологоанатомических вскрытий.

По ее словам, еще 45 109 летальных исходов учитываются как те, на которые повлиял COVID-19: вирус не стал основной причиной смерти, но у умершего был положительный тест.

Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, в России с начала пандемии умерли 56 426 пациентов с коронавирусом.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом остается напряженной, однако число активно болеющих снизилось приблизительно на 4 процента.