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В стране и мире

Правительство обнародовало данные о летальности от коронавируса

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В России из-за коронавируса умер 70 921 человек - в этих случаях диагноз был подтвержден официально и не подвергается сомнению. Данные о летальности от инфекции обнародовала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия-24». Ее слова передает ТАСС.

Голикова уточнила, что показатель в последующие месяцы может меняться, потому что ежедневно появляются новые данные патологоанатомических вскрытий.

По ее словам, еще 45 109 летальных исходов учитываются как те, на которые повлиял COVID-19: вирус не стал основной причиной смерти, но у умершего был положительный тест.

Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, в России с начала пандемии умерли 56 426 пациентов с коронавирусом.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом остается напряженной, однако число активно болеющих снизилось приблизительно на 4 процента.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Появилась еще одна серьезная причина, почему столь желанная многими старость европейского пенсионера, рассчитавшегося по всем кредитам своей жизни и позволяющего себе увидеть музеи Флоренции, Берлина, Рима, Мадрида и Парижу может и не наступить. Короновирус. В конце декабря цивилизованные страны начали массовую вакцинацию своих граждан проверенными и разрешенными контролирующими органами вакцинами.а не всяким непроверенным******

Мотовилов (гость)||

Гость писал(a):

Появилась еще одна серьезная причина, почему столь желанная многими старость европейского пенсионера, рассчитавшегося по всем кредитам своей жизни и позволяющего себе увидеть музеи Флоренции, Берлина, Рима, Мадрида и Парижу может и не наступить. Короновирус. В конце декабря цивилизованные страны начали массовую вакцинацию своих граждан проверенными и разрешенными контролирующими органами вакцинами.а не всяким непроверенным******
Появилась глобальная причина уничтожения пенсов как сословия - возрастание алчности князей мира сего.

Будуюсчий Будя (гость)||

Моя задача - провести закон о снятии ограничений с пенсов при отказе пенса от пенсии. И первый шаг - построить свой собственный и единоличный ПФ.

Имя: Гость
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