Сетевое издание|18+|Четверг|31 дек 2020|18:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Новогоднее обращение Путина к россиянам стало самым продолжительным

Печать

Президент России Владимир Путин выступил с самым продолжительным новогодним обращением к россиянам. Как пишет «Коммерсантъ», глава государства подводил итоги года и поздравлял граждан в течение шести минут.

Первыми поздравление увидели россияне на Камчатке и Чукотке. Уходящий 2020 год, по словам Путина, был трудным, но жители страны с достоинством прошли его вместе, как и подобает единому народу. Президент выразил признательность медикам и другим специалистам, которые борются с коронавирусом. В поздравлении Путин назвал Россию одной большой семьей.

Отдельно Путин отметил, что коронавирус еще не удалось полностью остановить, но борьба с ним продолжается. «Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве», — сказал он.

Ранее самым продолжительным было новогоднее выступление Владимира Путина в 2013 году — 4,5 минуты. Тогда поздравление было записано в Хабаровске на встрече с пострадавшими от наводнения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Великому Путину слава! Ура,товарищи!

Гость||

Кому интересно — можете посмотреть новогоднее обращение Путина.

Кому не интересно, вот спойлер: он не устал и не уходит.

Гость||

Источники рассказали, что люди из окружения Путина, но не входящие в топ-10, почти не имеют возможности поговорить с ним лично и попросить о чем то, донести тему. Бывает, что и кого-то из топ-10 глава государства не принимает, если что то ему не нравится. Возможность оказаться рядом с президентом обычно бывает на днях рождениях кого-нибудь из топ-10 или других значимых празднествах, например, во время новогодних праздников. На них присутствует и Путин, и расширенный круг людей из окружения. Однако, на таких мероприятиях подойти к президенту и начать грузить своими проблемами, считается очень плохим тоном. Можно потом и не попасть в список приглашенных на мероприятия, на которых должен быль Путин. Поэтому никто так не делает. Надо заранее написать письмо, записку, обращение с просьбой и между делом передать Путину на мероприятии. А когда у него будет возможность и желание, он прочтет. Обычно президент просматривает подобные записки и обращения после мероприятия или утром на следующий день. Поэтому не стоит удивляться, когда на обращениях появляются указания президента датированные, например, 2 января.

Гость||

В Оренбурге команда КВН во время выступления пустила нарезку новогодних обращений Путина, где он за 20 лет в каждом году говорит, что этот год был не простым

Смело! Жаль нас ждёт ещё много «непростых годов»

Гость||

Думаете много?

Гость||

Это был тяжелый год". И так 20 лет подряд...

Гость||

Есть у меня заветная мечта - встретить Новый Год без обращения ЭТОГО президента...

Гость||

Отметим, что под роликом с обращением Путина на YouTube была специально отключена возможность как-либо его оценивать.

Гость||

Как говаривал Бывалый, будем ждать, сдавай!

Гость||

Этот год будет для крысы последним!!!

Гость||

На ютубе в рекомендуемых появилось новогоднее обращение дорогого Леонида Ильича. Послушал. Знаете что отличает советского генсека от российского президента? Брежнев говорит «вступили в строй десятки заводов, проложены новые магистрали, собран самый высокий урожай.» Путин вещает о том что будет сделано, кем-нибудь, когда-нибудь в будущем. Так и живем.

Гость||

Жулков и воров тоже с новым годом!!

Гость||

Пудинга лора с новым годом!!

Гость||

Кто-то из журналистов сказал, что нет более похожих экономически стран на современную Россию чем страны Латинской Америки. Та же сырьевая экономика, низкая стабильность, коррупция, криминал, социальная необустроенность.

Гость||

Никто, никто не может сказать что будет завтра с нами, с вами, с ними..В глазах Высших Сил мы букашки-тарашки, а сейчас наверное ещё и под микроскопом..потому будьте готовы всегда ...

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте