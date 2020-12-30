В России выявили 26 513 новых случаев заражения коронавирусом

30.12.2020 | 11:39

В России за сутки коронавирус выявили у 26 513 человек. Общее число случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии составило 3 131 550, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в среду, 30 декабря.

Заразившиеся есть во всех регионах страны. Больше всего случаев - 5105 - зафиксировано в Москве. Следом идут Санкт-Петербург (3764 новых случая) и Московская область (1608 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком и Чукотском автономных округах (2 и 3 случая соответственно).

Кроме того, за 24 часа в стране зафиксировано 599 летальных исходов. Всего с начала пандемии скончались 56 426 пациентов с коронавирусом.

Выписались за последние сутки 29 235. В общей сложности в России зарегистрировано 2525 418 случаев выздоровления после перенесенного COVID-19.