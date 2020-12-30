Россиянам спрогнозировали погоду на первые дни нового года

30.12.2020 | 10:10

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал россиянам о погоде в первые дни нового года. Его слова приводит РИА Новости.

Так, в европейской части страны погода и давление будут часто меняться из-за борьбы между антициклоном и циклоном. 1 января в Москве температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки, однако к 3 января дневные показатели опустятся ниже нуля, в то время как давление будет постепенно расти. Вильфанд пояснил, что такой же температурный режим был в прошлом году: не ниже 3-4 градусов и не выше 3 градусов.

При этом на западе европейской России установится однородная погода. «Запад центрального черноземья, Брянская, Тверская, Новгородская, Калининградская, Мурманская [области], Карелия - везде температура в новогоднюю ночь будет выше нулевой отметки и существенно ситуация не изменится в последующие три дня», - предсказал синоптик.

На востоке, в Нижегородской области, ночные температуры в первые дни 2021 года окажутся в границах от минус 6 до минус 3 градусов. В ночь на 4 января температура опустится до минус 9 градусов, а дневные показатели составят около минус 3.

В Санкт-Петербурге не ожидается «ничего особенного», отметил метеоролог. Так, до понедельника, 4 января, столбики термометров будут показывать около нуля.

В Крыму и на Черноморском побережье прогнозируется теплый Новый год. Дневные температуры будут достигать 15 градусов тепла.

Ранее Вильфанд заявил, что в январе 2021 года в части регионов России температура будет выше нормы. Теплее обычного будет на территории Ленинградской, Тверской, Орловской, Курской, Брянской, Новгородской, Мурманской областей, Карелии, Крыма, запада Краснодарского и севера Красноярского краев, а также северо-запада Якутии.

В то же время аномальные холода ожидаются в Амурской, Томской, Омской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Алтайском, Забайкальском, Приморском краях и Бурятии. В остальных регионах температура будет практически совпадать с нормой.