Путин запретил «веселящий газ»

Президент России Владимир Путин запретил рекламу, производство и продажу негорючего газа N2O, или закиси азота, который, как правило, используют в развлекательных целях и называют «веселящим газом». Соответствующий закон он подписал во вторник, 29 декабря. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, с 1 января 2021 года ограничивается производство, изготовление, поставка, хранение, перевозка и пересылка закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения.
Кроме того, запрещается пропаганда, в том числе в интернете, потребления «веселящего газа» и распространение информации о его сбыте для личных целей.
В законе уточняется, что закись азота - одурманивающее вещество, в связи с чем его использование не по назначению в целях «изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью», не допускается.
Инициативу внесла в Госдуму группа депутатов во главе с членом комитета нижней палаты парламента по контролю и регламенту Натальей Костенко в 2018 году, однако в ноябре авторы подготовили новую редакцию. Предполагалось, что за нарушение соответствующего постановления будет предусмотрена уголовная ответственность.
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К ноябрю 2020 года в Екатеринбурге зафиксировали 283 покушения или убийства против 207 в столице, добавил блогер, отметив, что по населению область в три раза меньше. В прошлом году, по его словам, на 1 млн жителей в уральской столице совершалось больше 13 тысяч преступлений: «Столица Урала уверенно держит марку лихих 90-х и не забывает о своем криминальном прошлом». На 10-й строчке рейтинга оказалась Москва. Следом, по убыванию, — Санкт-Петербург и Екатеринбург (на 8-м).
Следом за Екатеринбургом идут Ростов-на-Дону, Шахты, Челябинск и Благовещенск. В первую тройку вошли Улан-Удэ, Магадан и Кызыл — лидер рейтинга. «На 100 тысяч жителей здесь приходится 35 убийств. Это больше чем в Мексике или в Бразилии, которые считаются одними из самых опасных стран мира»,
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