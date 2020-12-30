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В стране и мире

Путин запретил «веселящий газ»

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Президент России Владимир Путин запретил рекламу, производство и продажу негорючего газа N2O, или закиси азота, который, как правило, используют в развлекательных целях и называют «веселящим газом». Соответствующий закон он подписал во вторник, 29 декабря. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 января 2021 года ограничивается производство, изготовление, поставка, хранение, перевозка и пересылка закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения.

Кроме того, запрещается пропаганда, в том числе в интернете, потребления «веселящего газа» и распространение информации о его сбыте для личных целей.

В законе уточняется, что закись азота - одурманивающее вещество, в связи с чем его использование не по назначению в целях «изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью», не допускается.

Инициативу внесла в Госдуму группа депутатов во главе с членом комитета нижней палаты парламента по контролю и регламенту Натальей Костенко в 2018 году, однако в ноябре авторы подготовили новую редакцию. Предполагалось, что за нарушение соответствующего постановления будет предусмотрена уголовная ответственность.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

К ноябрю 2020 года в Екатеринбурге зафиксировали 283 покушения или убийства против 207 в столице, добавил блогер, отметив, что по населению область в три раза меньше. В прошлом году, по его словам, на 1 млн жителей в уральской столице совершалось больше 13 тысяч преступлений: «Столица Урала уверенно держит марку лихих 90-х и не забывает о своем криминальном прошлом». На 10-й строчке рейтинга оказалась Москва. Следом, по убыванию, — Санкт-Петербург и Екатеринбург (на 8-м).

Следом за Екатеринбургом идут Ростов-на-Дону, Шахты, Челябинск и Благовещенск. В первую тройку вошли Улан-Удэ, Магадан и Кызыл — лидер рейтинга. «На 100 тысяч жителей здесь приходится 35 убийств. Это больше чем в Мексике или в Бразилии, которые считаются одними из самых опасных стран мира»,

хоть в чем то мы первые

Гость||

Сам будит веселить.

Гость||

А ПензаИнформ собирает всех любителей «веселящего газа» на форуме для посиделок, назло верховным властям.

Модеры сотрут, но лозунг либеральной общественности будет услышан.

Гость||

Жду не дождусь когда карлик запретит вращение круглой Земли вокруг Солнца. И вместе с гундяем предаст анафеме астрономию.

Гость||

Гость писал(a):

Жду не дождусь когда карлик запретит вращение круглой Земли вокруг Солнца. И вместе с гундяем предаст анафеме астрономию.
Ну да...... ) когда мозг желтого карлика уже окончательно превратится в красного гиганта......

Имя: Гость
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