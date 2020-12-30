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В стране и мире

Путин подписал закон о регулировании цен на продукты

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Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий правительству самому решать, когда регулировать цены на продукты. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время правительство может устанавливать максимальные цены (на срок до 90 дней), если в одном или нескольких регионах они выросли на 30 процентов и более в течение 30 дней. Составление списка продуктов в законопроекте также отводится на усмотрение правительства.

На данный момент перечень включает в себя говядину, свинину, баранину, курицу, рыбу, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, муку, хлеб, рис, пшено, гречку, вермишель, картофель, капусту, лук, морковь, яблоки. Вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков указывал, закон позволит правительству более оперативно реагировать на цены в магазинах.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее сказал, что введение госрегулирования цен на продукты сломает принципы экономики, и пообещал, что власти до этого не дойдут.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А вот скажем иорданский король Абдулла имеет обыкновение по большим праздникам прощать своим подданным долги..... ) например по кредитам.....причем Иордания это далеко не самая богатая страна Ближнего Востока

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Денис Мантуров ранее сказал, что введение госрегулирования цен на продукты сломает принципы экономики, и пообещал, что власти до этого не дойдут.
Сломают принципы крысятничества и воровства?

Гость||

Гость писал(a):

А вот скажем иорданский король Абдулла имеет обыкновение по большим праздникам прощать своим подданным долги..... ) например по кредитам.....причем Иордания это далеко не самая богатая страна Ближнего Востока
Путешествуя по странам БВ ни разу нигде не видел такого уныния тоски и раболепства в глазах тамошнего населения. Такого которое давно уже является привычным для рашки состоянием.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Денис Мантуров ранее сказал, что введение госрегулирования цен на продукты сломает принципы экономики, и пообещал, что власти до этого не дойдут.
Сломают принципы крысятничества? Дораспределялись потихому))))))))

Гость||

Мягко выражаясь,грубо говоря,жопа значит? Так понимать?

Гость||

Я всё понимаю, рынок, капитализм, но так взвинчивать цены это равносильно тому, что кто физически сильнее начнет контролировать крышевать район и собирать оброк с торговцев, а в свете происходящего это похоже за требование платы за кислород.

Гость||

Больше половины из того что продают в

ватных магазинах мне даром не надо.

Вино делаю сам-и пью его сам.

Табак не курю.

Обжорством не страдаю.

Дождусь весны-а там посмотрим.

Гость||

Гость писал(a):

Вино делаю сам-и пью его сам.
Друзей-то нет, сочувствую, вообще-то о чем я - у вас так принято.

Можешь не оправдываться.

Гость||

Ага, тихушный пьяница ..всё сам.

Гость||

Гость писал(a):

Больше половины из того что продают в

ватных магазинах мне даром не надо.

Вино делаю сам-и пью его сам.

Табак не курю.

Обжорством не страдаю.

Дождусь весны-а там посмотрим.

Беги,вышиватник, спеши!

Ты ничем не страдаешь, кроме мозго..... и п.......ва. Вот таков ты д.......б сферический.

Гость||

Гость писал(a):

Больше половины из того что продают в

ватных магазинах мне даром не надо.

Вино делаю сам-и пью его сам.

Табак не курю.

Обжорством не страдаю.

Дождусь весны-а там посмотрим.

Мужик! Жму руку.

Гость||

Гость писал(a):

Вино делаю сам-и пью его сам.
анонимный алкоголик

Гость||

Скажи прямо - скоро очередной обвал деревянного.

Гость||

Вот мы же говорили что земля круглая и вертится, так с подписанием этого закона потихоньку вернёмся к плановой экономике. А по другому нельзя и гарант это понял и сыграл на опережение, отпусти цены-вожжи тут такое бы началось, Хабаровск показался бы мультфильмами.

Гость||

Гость писал(a):

Я всё понимаю, рынок, капитализм, но так взвинчивать цены это равносильно тому, что кто физически сильнее начнет контролировать крышевать район и собирать оброк с торговцев, а в свете происходящего это похоже за требование платы за кислород.
Кто и когда у тебя, нищеброда, требовал плату за кислород?! Единственное, что тебя могли попросить - не пердеть в общественном месте. Но ты, ...., постоянно "шептуна" пускаешь.

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Имя: Гость
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