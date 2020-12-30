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В стране и мире

Путин подписал закон о лишении свободы за клевету в интернете

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Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности за клевету в интернете. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За нарушение грозит наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы за период до одного года. Также возможно наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет или обязательные работы на срок до 240 часов.

Такое же наказание — максимум два года лишения свободы — устанавливается за клевету «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных».

За клевету о совершении преступления сексуального характера или любого другого тяжкого или особо тяжкого преступления грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы или пяти миллионов рублей штрафа. Согласно действующему законодательству, клевета не карается лишением свободы.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на автора инициативы депутата Госдумы Дмитрия Вяткина, закон будет распространяться в том числе на блогеров и авторов Telegram-каналов. По мнению политика, необязательно применять сразу максимальное наказание за клевету, «однако сам факт угрозы может кое-кого отрезвить».

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Источник — lenta.ru
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Гость||

При сов. власти много чего было запрещено и строго каралось, но она всё равно рухнула.

И ватный режим рухнет.

Гость||

Давно пора, а то анонимы в инете берегов не чуют.

Гость||

Берегов жулики и воры на высоких должностях не чуют и чуять не хотят.

Гость||

Судя по количеству репрессивных законов у них земля горит под ногами.

Гость||

Рязанский сахар тому виной

Имя: Гость
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