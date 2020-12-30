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В стране и мире

Подсчитаны траты россиян на новогодний стол

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В среднем продукты и напитки для новогоднего стола в этом году обошлись россиянам 6,7 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом, стоимость выросла на 4,5 процента, подсчитал Росстат. Как уточняет РИА Новости, в список включены траты на мясо говядины, мясо курицы (по одному килограмму), полкило сырокопченой колбасы и мясных копченостей, столько же соленых и копченых деликатесов из рыбы, 200-грамовая банка икры и 350-граммовая банка рыбных консервов.

Еще в набор вошли сливочное масло, сыр, хлеб, овощи и фрукты, а также конфеты и торт. Алкоголь в наборе представлен водкой, коньяком и шампанским, безалкогольные напитки - минеральная вода и фруктовый сок. Сильнее всего за год подорожали картофель (на 28,88 процента) и свежие огурцы (16,17 процента), апельсины (24 процента) и яблоки (17,2 процента). Стоимость продуктового набора разнится по регионам: дороже всего стол обойдется жителям Чукотки и Ненецкого автономного округа (почти 9 тысяч рублей), а дешевле всего - жителям Ингушетии (3,7 тысячи рублей).

По данным исследования Tinkoff CoronaIndex, россияне в этом году стали экономить перед праздниками. Расходы на подготовку к празднику сократились на 9 процентов, по сравнению с 2019-м. За последние недели вырос спрос на товары для праздника, но, опасаются эксперты, оживление экономики не сильно поможет наиболее пострадавшим за время пандемии отраслям.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Плохо живут Россияне? А что же тогда в своих интервью на ярмарках говорят, что на жрачку деньги не жалко. Толпами днём в магазинах в последнюю неделю декабря ходят, как будто не работают? С наступающим. ;)

Гость||

Гость писал(a):

Плохо живут Россияне?
По празднику судить конечно можно, но нельзя забывать, что набирается в основном постоянный для данного случая набор и это не каждый день. Есть даже шутка: займи, но выпей, вы же не всерьёз её воспринимаете. Вот если судить по изменениям ежедневных наборов за какой-то определённый период.

Имя: Гость
Комментарий:

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