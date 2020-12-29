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В стране и мире

В России выявили 27 002 новых случая заражения коронавирусом

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В России за сутки коронавирусом заразились 27 002 человека. Общее число случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии составило 3 105 037, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве (5641), Санкт-Петербурге (3757) и Московской области (1547). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском автономной округе (4).

За прошедшие 24 часа в стране зафиксировано 562 летальных исхода. Всего с начала пандемии скончались 55 827 человек с коронавирусом. Число выздоровевших от COVID-19 в стране увеличилось до 2 496 183 человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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