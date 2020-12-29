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В стране и мире

В России начнут выдавать паспорта вакцинированного от коронавируса

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Россияне смогут оформить паспорт вакцинированного от коронавируса на портале госуслуг. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что получить документ можно будет автоматически в личном кабинете. Такая функция на сайте появится в январе.

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов в разговоре с «Интерфаксом» отметил, что пока на госуслугах будет информация только о вакцинации против COVID-19. В будущем, возможно, там появятся данные и о других прививках.

В России неоднократно поднималась тема введения «ковидных паспортов» для вакцинированных. Эту идею одобрял директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, который говорил, что это «совершенно правильная вещь». Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров выступал против инициативы и назвал ее абсурдной. 24 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сравнила с антиутопией идею о специальных паспортах для привитых. Она утверждала, что введение таких документов в стране не планируется.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Очень правильное решение, паспорт нужно ввести обязательно, скотину нужно посчитать и наблюдать за ней.

Гость||

а в паспорте чип будет установлен? или его во время укола внедряют?

Гость||

отлично. с таким паспортом рабу будет позволено ходить без намордника, летать на самолетах, ходить в магазины и рестораны. без паспорта - только хождение в наморднике и огромные штрафы, несоизмеримые с уровнем заРАБотной платы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Эту идею одобрял директор центра
Магиндовед себе на лбу пусть нарисует и ходит по улицам чтобы все видели кто он в первую очередь.

Гость||

14:37

Именно так!!!

Гость||

Мне вот почему то кажется странным то что копыта от вируса в 99.9% случаев отбрасывают именно в больницах..... ) а ведь казалось бы - ватная медицына самая передовая в мире.....

Гость||

Гость писал(a):

а ведь казалось бы - ватная медицына самая передовая в мире.....
Ну да. Если соловей с киселём не врут..

Гость||

Дискриминация, фашизм.

Никто не произносит эти слова, но увы, новое общество построенное в мире и в РФ в частности, полностью заслуживает этих определений.

Религиозники были правы - происходит расчеловечивание.

В какой то момент, человек не сможет купить продукты без разрешения господ, не сможет устроиться на работу без чипа.

К этому идёт.

В СССР, хватало медкнижки для рядового человека, в которой были указаны все прививки. Теперь - полный контроль на личностью.

Гость||

Гость писал(a):

Мне вот почему то кажется странным то что копыта от вируса в 99.9% случаев отбрасывают именно в больницах..
Очередной - "на всю голову грамотный" ?

Тады вам наверняка ещё странеЕ, что в моргах одни трупы.

С ухмылкой: интересно что в самой "демократичной Украине" - так мало заболевших... вся Европа болеет, украинцам - запретил Зелень ?

Тоже хорошо: не знаешь шо болеешь, то и помирать можно.

Гость||

Цифровизация, за которую так топит Путин, к другому не приводит. Ее цель - тотальный контроль за каждым вашим передвижением и за каждым действием. Господа хотят полного подчинения рабов.

Гость||

Гость писал(a):

Господа хотят полного подчинения рабов.
Многие ошибочно полагают что проститутки в публичных домах работают исключительно по призванию...... ) тогда как на самом деле они тупо хотят поиметь денег не затрачивая много сил в процессе своей работы.......

Гость||

Вот и началось открытое разделение на человеков и недочеловеков... И этот фашизм творят потомки тех, кто боролся с фашизмом...

Гость||

Гость писал(a):

этот фашизм творят потомки тех, кто боролся с фашизмом...
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами."

Гость||

Гость писал(a):

Цифровизация, за которую так топит Путин, к другому не приводит. Ее цель - тотальный контроль за каждым вашим передвижением и за каждым действием. Господа хотят полного подчинения рабов.
Да бросьте вы , какие господа в самом деле, господа ещё в 17 бежали до Парижу , до ЛОндона, до Цюриха, там и почили. А сейчас это , пародия , из грязи и в князи, но это всё временно ибо Господь не даст воцарится беззаконию, накажет всех и глазом моргнуть не успеешь.

Гость||

Гость писал(a):

но это всё временно ибо Господь не даст воцарится беззаконию, накажет всех и глазом моргнуть не успеешь.
Господь, это Путин?

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Имя: Гость
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