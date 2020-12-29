Умер французский модельер Пьер Карден

29.12.2020 | 16:03

Французский модельер итальянского происхождения Пьер Карден умер в возрасте 98 лет. Об этом во вторник, 29 декабря, говорится в Twitter-аккаунте AFP.

Семья художника сообщила изданию, что он скончался утром в больнице Americain de Paris в пригороде Парижа. «Сегодня день большой грусти для всей нашей семьи, Пьера Кардена больше нет. Великий кутюрье пережил целое столетие, оставляя Франции и всему миру уникальное художественное наследие — не только в моде», — прокомментировали родственники.

Пьер Карден — дизайнер одежды, создатель одноименного парфюмерного бренда Pierre Cardin и владелец самого знаменитого ресторана в Париже Maxim’s. Родился в коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта, Италия. С 1947 года работал в ателье у Кристиана Диора, в 1950 году основал собственный дом моды.