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В стране и мире

Умер французский модельер Пьер Карден

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Французский модельер итальянского происхождения Пьер Карден умер в возрасте 98 лет. Об этом во вторник, 29 декабря, говорится в Twitter-аккаунте AFP.

Семья художника сообщила изданию, что он скончался утром в больнице Americain de Paris в пригороде Парижа. «Сегодня день большой грусти для всей нашей семьи, Пьера Кардена больше нет. Великий кутюрье пережил целое столетие, оставляя Франции и всему миру уникальное художественное наследие — не только в моде», — прокомментировали родственники.

Пьер Карден — дизайнер одежды, создатель одноименного парфюмерного бренда Pierre Cardin и владелец самого знаменитого ресторана в Париже Maxim’s. Родился в коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта, Италия. С 1947 года работал в ателье у Кристиана Диора, в 1950 году основал собственный дом моды.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Да, это считай эпоха ушла, костюмов, рубашек, галстуков, духов и прочей атрибутики..Париж наверняка скорбит, сильные мира пустили слезу.

Имя: Гость
Комментарий:

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