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В стране и мире

Россияне смогут выбрать вакцину от коронавируса

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Власти надеются, что все россияне в ближайшем будущем смогут выбирать, какой из вакцин привиться от коронавируса. Об этом заявила РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.

На вопрос о том, будет ли у россиян возможность выбирать препарат с появлением каждой новой вакцины, Голикова ответила утвердительно. «Наверное, это не будет в январе, но в первом квартале мы надеемся, что именно так и будет», - пояснила вице-премьер.

По ее словам, у граждан уже сейчас есть такая возможность. Голикова отметила, что вторая вакцина в небольших партиях (около 30 тысяч) уже вышла в гражданский оборот. Ее направят «во многие субъекты Российской Федерации - в Тульской области, Ростовской области, в Москве». «И сейчас только-только были направлены две новые партии в гражданский оборот, они уже по более широкому кругу субъектов РФ задействованы», - заключила она.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, на территории страны разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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