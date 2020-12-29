Раскрыт способ обмана россиян перед Новым годом

29.12.2020 | 11:13

В России мошенники разработали новый «новогодний» способ кражи денег с банковских счетов, сообщает газета «Коммерсантъ».

Суть схемы такова: злоумышленники звонят потенциальной жертве и представляются сотрудниками банка. Затем они говорят о новом валютном вкладе с повышенной ставкой, который пока не представлен на сайте, но его можно открыть, перейдя по специальной ссылке. Внешне этот сайт похож на личный кабинет в банке, там клиент вводит свои логин и пароль, и его счет сразу же становится доступен мошенникам.

Ранее в декабре о еще одной схеме обмана рассказывал начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд. Сначала жертве звонит фиктивный сотрудник службы безопасности банка и предупреждает о звонке из правоохранительных органов. После этого следует вызов якобы из полиции, и мошенники просят назвать данные карточки, CVV и код, высланный по СМС. Таким образом злоумышленники могут снять с карты все деньги.

Общие потери россиян от телефонных мошенников в 2020 году составили 66 миллиардов рублей, онлайн-мошенники украли у граждан за год 150 миллиардов рублей. Больше всего граждане доверяли тем, кто представлялся медицинскими работниками.