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В стране и мире

Раскрыт способ обмана россиян перед Новым годом

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В России мошенники разработали новый «новогодний» способ кражи денег с банковских счетов, сообщает газета «Коммерсантъ».

Суть схемы такова: злоумышленники звонят потенциальной жертве и представляются сотрудниками банка. Затем они говорят о новом валютном вкладе с повышенной ставкой, который пока не представлен на сайте, но его можно открыть, перейдя по специальной ссылке. Внешне этот сайт похож на личный кабинет в банке, там клиент вводит свои логин и пароль, и его счет сразу же становится доступен мошенникам.

Ранее в декабре о еще одной схеме обмана рассказывал начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд. Сначала жертве звонит фиктивный сотрудник службы безопасности банка и предупреждает о звонке из правоохранительных органов. После этого следует вызов якобы из полиции, и мошенники просят назвать данные карточки, CVV и код, высланный по СМС. Таким образом злоумышленники могут снять с карты все деньги.

Общие потери россиян от телефонных мошенников в 2020 году составили 66 миллиардов рублей, онлайн-мошенники украли у граждан за год 150 миллиардов рублей. Больше всего граждане доверяли тем, кто представлялся медицинскими работниками.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

там клиент вводит свои логин и пароль, и его счет сразу же становится доступен мошенникам.

Ну хренота же написана.

Гость||

Этот метод называется "фишинг", ловля логинов - паролей на сайт-наживку, внешним видом схожим с оригиналом. И ему более 20лет!

Имя: Гость
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