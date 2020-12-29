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В стране и мире

Голикова рассказала о смертности в 2020 году в России

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Смертность за первые 11 месяцев 2020 года увеличилась на 13,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС в понедельник, 28 декабря.

Она сослалась на данные Росстата с января по ноябрь, которые планируется опубликовать позднее.

«При этом я хочу обратить внимание, что более 81 процента прироста общей смертности, которая падает на этот период времени, приходится на ковид и последствия заболевания ковидом», - подчеркнула Голикова.

Она уточнила, в 2020 году увеличится показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний нервной и эндокринной системы - люди именно с этими заболеваниями чаще всего заражаются коронавирусом.

Ранее Голикова говорила, что распространение COVID-19 повлияло на смертность в России и осложнило демографическую ситуацию. Она уточнила, что естественный прирост численности населения сейчас наблюдается в 11 российских регионах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

У нас какой век?

Гость||

Век Голиковской оптимизации. Она Герой!

Гость||

Так план то по смертности выполнен или опять нет? Сердечно сосудистые должны расти ,для этого на людей маски и нацепили ,чтоб кислорода в организме было б меньше ,чтоб иммунитет падал и чтоб с ковидом самому иммунитету было б труднее бороться .

Гость||

Хм..... ) бывший министр здравоохранения - без малейшего кстати говоря намека на медицинское образование......

Даже читать не стану

Гость||

Что ж они так похожи - как все кирпичи кремля (с)

А.Новиков - "поросячий рай"

Гость||

Гость писал(a):

Что ж они так похожи - как все кирпичи кремля (с)

А.Новиков - "поросячий рай"

Они похожи на своего плешивого папочку...... ) такие же низкопробные и плюгавые......

Гость||

Ага.Это не рыбу зимой ловить в баренцевом море.

За сраные копейки в крайне небезопасных условиях.

Гость||

Гость писал(a):

Ага.Это не рыбу зимой ловить в баренцевом море.

За сраные копейки в крайне небезопасных условиях.

Кстати неплохая идея..... ) собрать бы всех этих недочленов недоправительства в один экипаж - и на ржавой шхуне отправить на всю зиму рыбу добывать......

Имя: Гость
Комментарий:

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