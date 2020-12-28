Врачи назвали условия вакцинации для россиян старше 60 лет

28.12.2020 | 16:31

Прежде чем делать прививку вакциной от коронавируса, россиянам старше 60 лет надо дождаться ремиссии хронических заболеваний. Такое условие назвали аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и вирусолог-инфекционист Николай Малышев, передает URA.RU.

По словам Болибока, также нельзя вакцинироваться, если человек «прямо сейчас» заболел, например, ОРВИ. Он подчеркнул, что в целом прививка не несет особых рисков для пожилых людей, и заявил, что, если человек прожил больше 60 лет, это говорит о хорошем здоровье.

Малышев указал, что россиянам старше 60 лет надо привиться как можно скорее. Он призвал не пить спиртное за три дня до и три дня после прививки. После вакцинации надо продолжить следовать рекомендациям: носить маски, соблюдать дистанцию и избегать мест массового скопления людей.

28 декабря в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса. С этого дня пожилые жители Москвы смогут записаться, позвонив в пункт вакцинации, а 29-го числа откроется электронная запись.

Кроме того, с 28 декабря на прививку могу записаться сотрудники ЖКХ, общепита, спорта, органов охраны правопорядка, а также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях. До этого она была доступна работникам сфер образования, здравоохранения, культуры, торговли, энергетики, промышленности, работникам социальных служб, транспорта, сотрудникам СМИ. Прививочная кампания в столице началась 5 декабря.