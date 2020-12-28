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В стране и мире

В России выявили 27 787 новых случаев заражения коронавирусом

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В России за сутки коронавирусом заразились 27 787 человек. Общее число случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии составило 3 078 035, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего случаев - 6253 - зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (3748 новых случаев) и Московская область (1606 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе. Заразившихся нет только в одной регионе - Чукотском автономном округе.

Кроме того, за прошедшие 24 часа в стране зафиксировано 487 летальных исходов. Всего с начала пандемии скончались 55 265 человек с коронавирусом.

Выздоровели и выписались за сутки 20 480. В общей сложности в России зарегистрировано 2 471 309 случаев выздоровления после перенесенного COVID-19

За сутки из больниц выписались 24 390 человек, всего выздоровели 2 450 829 пациентов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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