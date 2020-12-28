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В стране и мире

Присяжные признали рядового Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев

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В Чите (Забайкальский край) началось оглашение вердикта по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Присяжные единогласно признали Шамсутдинова виновным в убийстве восьми человек и покушении на убийство еще двух человек. Присяжные также сочли, что рядовой заслуживает снисхождения.

Защите удалось доказать, что истинной причиной трагедии стали систематические издевательства со стороны военнослужащих старшего призыва, контрактников и офицеров части, дислоцированной в поселке Горный (Забайкальский край).

29 декабря в военном суде Восточного округа состоится обсуждение последствий вердикта. Ожидается, что приговор Шамсутдинову будет оглашен до конца года. С учетом оглашенного вердикта понятно, что обвинение будет просить для срочника не более 20 лет лишения свободы.

22 декабря сообщалось, что в Чите в своем последнем слове расстрелявший восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов раскаялся в содеянном.

25 октября 2019 года срочник с автоматом АК-74М прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)». Получив четыре магазина по 30 патронов в каждом, он расстрелял сослуживцев, целясь им в голову, грудь и спину. В результате восемь военнослужащих погибли, еще двое получили тяжелые ранения. Материалы дела сразу же были засекречены, со всех участников взяли подписку о неразглашении.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Бей первым! Лучше сидеть в суде, чем лежать в морге!

Гость||

Гость писал(a):

Бей первым! Лучше сидеть в суде, чем лежать в морге!
На мой личный и пусть субъективный взгляд он заслуживает уважения

Гость||

Да, так воспитали пацана. Не сглатывать и жопу подставлять, а размотать в фарш этих хамов, душегубов и подонков, поверивших в свою безнаказанность. И пусть они будут примером остальным таким же подлецам, пусть помнят об ответке.

Гость||

Гость писал(a):

как бы его не судили в душах народа ему будет почет и уважуха
Согласен

Гость||

Человек защитил свою честь. Освободить. Точка.

Гость||

Ходите,парни в армейку.Или пристрелят,или еще чего.

Гость||

Гость писал(a):

Ходите,парни в армейку.Или пристрелят,или еще чего.
Люблю подробности. Продолжай, шалун!

Гость||

Гость писал(a):

Бей первым! Лучше сидеть в суде, чем лежать в морге!

На мой личный и пусть субъективный взгляд он заслуживает уважения

соглашусь с Вами на все сто.

но у нас зона.

и бунтовать против зоны, это как свержение существующего ражима.

впаяют по максиму.

Гость||

Очередной Российский "миротворец" погиб в Нагорном Карабахе сапер погиб 27 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша на мине российского производства

Гость||

А телевизор говорит, что в армию очередь, отбою нет. И с дедовщиной покончили. Служи не хочу. И Защищай имущество Сечина, Миллера, Ротенбергов.

Гость||

Присяжные заседатели признали солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в воинской части в Забайкальском крае восемь человек, виновным.

Присяжные признали Шамсутдинова виновным в убийстве сослуживцев

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление старшины присяжных в зале 2-го Восточного окружного военного суда.

«Да, виновен. Единодушно», — сказал он.

25 октября 2019 года солдат-срочник застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье и ранил ещё двоих. Ему грозит пожизненное заключение.

Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев.

Гость||

Гость писал(a):

А телевизор говорит, что в армию очередь, отбою нет. И с дедовщиной покончили. Служи не хочу. И Защищай имущество Сечина, Миллера, Ротенбергов.
Их защищают ЧОПы и личная охрана, а не утырки типа Шамсуда.

Имя: Гость
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