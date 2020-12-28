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В стране и мире

Правительство уволит 37 заместителей глав федеральных ведомств

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Правительство России проведет реформу органов власти: оптимизация затронет 45 министерств и ведомств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения, 37 замруководителей федеральных органов будут уволены. В результате оптимизации станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции.

«Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек. Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненными», - сказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

В ноябре он рассказал, что в рамках реформы будет сокращено более 34 тысяч должностей в центральных аппаратах федеральных органов власти и территориальных отделах.

Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал реформу управления в России 16 ноября. Он уточнил, что в рамках реформы, которая начнется с 1 января, будет проведено сокращение штатов в министерствах и региональных подразделениях.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Уволят это хорошо, а вот фонд зряплаты министерств почему то не сокращают.

Имя: Гость
Комментарий:

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