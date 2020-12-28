Появились подробности операции по поиску 17 пропавших в Баренцевом море рыбаков

28.12.2020 | 09:09

Поисками 17 моряков с затонувшего в Баренцевом мое судна «Онега» занимаются пять судов. Об этом сообщили в МЧС России, передает РИА Новости. Всего на борту находились 19 человек, двое спасены.

По предварительной версии, судно затонуло из-за обледенения. Связи с экипажем нет, рассказал ТАСС источник в экстренных службах. Спасенные матрос и штурман, вероятно, являются гражданами России.

Информация о происшествии в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области появилась утром в понедельник, 28 декабря.

По данным «Интерфакс», время прибытия кораблей к месту крушения — 3-6 часов.