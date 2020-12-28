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В стране и мире

Описан момент крушения российского судна с 19 рыбаками в Баренцевом море

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Крушение судна «Онега» в Баренцевом море было стремительным, экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Катастрофа произошла в сильный шторм, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спассредствами не успел никто. Людей буквально смыло с палубы в море», - сообщил собеседник агентства.

По его словам, спасенные моряки видели гибель по меньшей мере одного из членов экипажа. Его тело унесло в море. Остальных они потеряли из вида.

О крушении судна стало известно ранее 28 декабря. По сообщению МЧС, затопление произошло из-за обледенения. На судне находились 19 моряков. По предварительным данным, 17 человек погибли. Возбуждено уголовное дело.

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Источник — lenta.ru
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