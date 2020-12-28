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В стране и мире

Более половины родителей рассказали о беспрецедентном отставании школьников

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53 процента родителей рассказали о «беспрецедентном» отставании детей по школьной программе. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование группы сервисов «Актион Образование».

В опросе также поучаствовали и руководители школ из 65 регионов страны. Практически половина из них (47 процентов) указали на «минимальное» отставание, а каждый пятый заявил, что в его учебном заведении дети и вовсе учатся по плану.

При этом директора назвали причиной отставания ежегодные летние каникулы, уточнив, что подобное отставание фиксируется каждый год. Родители же винят в сложившейся ситуации перевод на дистанционное обучение и неготовность учителей к онлайн-занятиям.

В ноябре зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предупредил, что перевод на дистанционное обучение подходит только для отдельных классов и регионов, но нельзя отправлять на удаленку сразу все школы. Он считает, что решение о закрытии школы и других учебных заведений должно приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в учебном заведении. «Это неверная методика, слишком разная страна, слишком разная интенсивность эпидемического процесса», - сказал бывший главный санитарный врач.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Слава богу, не иссякнут ряды

Гость||

Незабвенный Вася бочкарев говорил « вас всех по темечку, мне нужны скотники, а вам языки и компьютеры подавай» , мечты сбываются

Имя: Гость
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