Более половины родителей рассказали о беспрецедентном отставании школьников

28.12.2020 | 10:24

53 процента родителей рассказали о «беспрецедентном» отставании детей по школьной программе. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование группы сервисов «Актион Образование».

В опросе также поучаствовали и руководители школ из 65 регионов страны. Практически половина из них (47 процентов) указали на «минимальное» отставание, а каждый пятый заявил, что в его учебном заведении дети и вовсе учатся по плану.

При этом директора назвали причиной отставания ежегодные летние каникулы, уточнив, что подобное отставание фиксируется каждый год. Родители же винят в сложившейся ситуации перевод на дистанционное обучение и неготовность учителей к онлайн-занятиям.

В ноябре зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предупредил, что перевод на дистанционное обучение подходит только для отдельных классов и регионов, но нельзя отправлять на удаленку сразу все школы. Он считает, что решение о закрытии школы и других учебных заведений должно приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в учебном заведении. «Это неверная методика, слишком разная страна, слишком разная интенсивность эпидемического процесса», - сказал бывший главный санитарный врач.