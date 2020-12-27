В России за сутки выявили 28 284 случая заражения коронавирусом

27.12.2020 | 11:39

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 28 284. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 050 248, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве — 6620. После столицы по росту суточной заболеваемости лидируют Санкт-Петербург (3761) и Московская область (1609). Наименьшее по стране число новых случаев заражения выявлено в Ненецком и Чукотском автономных округах (6 и 1 соответственно).

За прошедшие 24 часа в стране зафиксировано 552 летальных исхода. Всего с начала пандемии скончались 54 778 пациентов с подтвержденным диагнозом.

За сутки из больниц выписались 24 390 человек, всего выздоровели 2 450 829 пациентов.