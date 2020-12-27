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В стране и мире

Россиянам раскрыли оптимальный порядок употребления алкоголя в Новый год

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После шампанского в Новый год лучше всего пить сухое белое вино, а не водку или коньяк. Оптимальный порядок употребления алкоголя россиянам раскрыл внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает «Московский комсомолец».

По словам Брюна, белое вино мягкое, чистое и не тяжелое для организма. Он добавил, что данный напиток - лучший вариант и в том случае, если новогодний стол тоже будет легким.

Медик добавил, что бокал шампанского должен быть первым алкогольным напитком в новогоднюю ночь - не стоит начинать с тяжелых.

Он также не рекомендовал смешивать алкоголь со сладостями, потому что это понизит скорость восстановления организма, и с газированными напитками, так как углекислый газ увеличит всасывание спиртного, передает РИА Новости.

Брюн также посоветовал не засиживаться долго в новогоднюю ночь, потому что недостаток движения усиливает опьянение. Он призвал не показывать негативный пример употребления алкоголя детям и не устраивать «пьянку».

Ранее Брюн назвал два единственных повода, когда можно употреблять алкоголь: ритуально, например, на Новый год, или в лечебных целях. Он добавил, что главное - не злоупотреблять спиртными напитками. Нарколог подчеркнул, что в целом разрешенная доза алкоголя - «это ноль».

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Любую воду лучше смешать с источником углеводов, добавить дрожжей и потом перегнать. Приобретает необыкновенный фкус и целебное действие.

(С)

Гость||

Новый год идет, УРА-А-А!!!

ВИСКИ, ЧЕРНАЯ ИКРА…

***

Не товарищ гусь, свинье –

САМОГОНКА, ОЛИВЬЕ…

Гость||

Точно!

Виски вреднее самогона

Брюн сообщил, что в России стали чаще пить виски, и, хотя в основном в клиники по-прежнему обращаются употребляющие самогон, "выдержанный виски вреднее, там больше сивушных масел".

Гость||

penzainform.ru писал(a):

После шампанского в Новый год лучше всего пить сухое белое вино, а не водку или коньяк.
Дума примет такой закон? Матвиенка не одобрит. Она за водку.

Гость||

Что то мне подсказывает-этот брюн алкаш ещё тот..

Гость||

Гость писал(a):

Что то мне подсказывает-этот брюн алкаш ещё тот..
Скорее всего..... ) как показывает практика - самые отьявленные и бурные пропагандисты трезвости это бывшие алкаши в завязке.....или с зашитой в заднице капсулой

Гость||

Жулик точно. Спалился с махинациями через Медиатрейд

Гость||

Гость писал(a):

Скорее всего..... ) как показывает практика - самые отьявленные и бурные пропагандисты трезвости это бывшие алкаши в завязке.....или с зашитой в заднице капсулой
Именно! Обычный не склонный к возлияниям человек как правило не проявляет излишних эмоций по отношению как к самому предмету употребления-так и к жаждущим.

Гость||

Гость писал(a):

Именно! Обычный не склонный к возлияниям человек как правило не проявляет излишних эмоций по отношению как к самому предмету употребления-так и к жаждущим.
Ну да..... ) поскольку сама тема ему глубоко до лампочки......в принципе все то же самое справедливо и для других увлечений......таких как например казнокрадство или злоупотребление должностными полномочиями......

Имя: Гость
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