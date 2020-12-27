27.12.2020 | 11:36

Заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Татьяна Куприянова в интервью «Российской газете» сообщила, что российским учителям решили изменить зарплаты.

По ее словам, оклад учителей должен гарантированно составлять 70 процентов от средней зарплаты по региону. Также она сообщила, что минимальные размеры ставок и окладов работников в виде базовых должны получить статус федеральных гарантий. Куприянова уточнила, что они не должны опускаться ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

В Минпросвещения России пояснили, что новые требования к оплате труда учителей разрабатываются совместно с Минтрудом, Минфином и Общероссийским Профсоюзом образования.

Кроме того, собеседница издания считает, что при единой модели оплаты труда нужно отметить психологов, мастеров производственного обучения, методистов, логопедов, педагогов-дефектологов. На данный момент дополнительные выплаты получают учителя, которые ведут классное руководство.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему преподаватель в школе может получать столько же, сколько уборщица. По его словам, такая ситуация возникла из-за решения приподнять минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Путин уточнил, что поднять зарплату всем невозможно из-за бюджетных ограничений, но заверил, что государство обязательно это сделает попозже.