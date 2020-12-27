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В стране и мире

Песков вновь ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

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Президент Владимир Путин сам сообщит, когда вакцинируется от коронавируса российской вакциной. Так на соответствующий вопрос ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости в субботу, 26 декабря.

«Он сообщит сам», - сказал Песков.

Ранее представитель Кремля опроверг существование некой специальной эксклюзивной вакцины для президента. Он подчеркнул, что российский лидер пользуется обычными медикаментами. Песков также неоднократно говорил, что Кремль не станет утаивать от журналистов факт вакцинации главы государства.

В субботу, 26 декабря, Минздрав России одобрил применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет. На этой группе вакцина показала эффективность свыше 90 процентов, безопасность применения препарата подтверждена в ходе экспертизы, сообщили в министерстве здравоохранения.

17 декабря, в ходе большой пресс-конференции, Владимир Путин заявил, что не делает прививку российской вакциной, так как пока препарат имеет возрастные ограничения. Глава государства пообещал привиться «Спутником V» «как только это станет возможным».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

А что не эксклюзивной, никто же ему не запрещает, всё в его руках, что ему нравится то пусть и вкалывает.

Гость||

Вкалывают в заводе, на станке , в шахте к вашему сведению, а вакцину колят, вводят

Гость||

Чего хочет, пусть то и колет, он мне не пример, каждый сам отвечает за себя

Гость||

Мы если что после всех, депутаты сначала, потом чиновничий люд, бузинесы, шоумены, спортсмены, вот тогда и мы уж ...

Имя: Гость
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