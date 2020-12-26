Сетевое издание|18+|Суббота|26 дек 2020|11:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Снег |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Врач перечислил все риски новогодней ночи в пандемию коронавируса

Печать

В новогоднюю ночь и последующие праздники организм человека находится в стрессе, поэтому риски заразиться коронавирусом возрастают. Об этом «Ленте.ру» рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

«Особенность Нового года и следующих за праздником каникул в том, что организм людей в принципе находится в стрессовом состоянии из-за употребления алкоголя и последующих действий людей под воздействием спиртных напитков (выход на улицу без куртки или легко одетым, промокшие ноги и так далее), - перечислил риски врач. - Отсюда рост числа сердечных приступов, простудных заболеваний и обострение болезней. Стрессовые состояния ослабляют иммунитет человека, и вероятность заразиться коронавирусом или иной инфекцией возрастает».

Медик также предупредил, что если в городах будут проводиться массовые мероприятия со скоплением людей и не будет соблюдена социальная дистанция, то вспышки инфекции могут быть сильнее нынешних.

«Наилучшей стратегией снижения риска заболеваемости будет как раз нахождение дома в узком семейном кругу, то есть уменьшение числа социальных контактов», - рекомендовал Мохамед Али.

Ранее он рассказал, что ухудшение состояния при коронавирусе протекает в две волны. После подтверждения диагноза стоит соблюдать осторожность в течение минимум двух недель. Первая волна болезни наступает примерно через 3-4 дня, когда растет температура. Вторая волна приходится на 9-10-й день - может ухудшиться общее состояние или подняться температура, если это не произошло ранее.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Сразу стреляться и не жить!

Гость||

То есть организм может находиться в стрессе только от алкоголя, а всякая годовая отчётность и просто каждодневные стрессы не в счёт? В новогоднюю ночь риск заразиться не больше, чем в обычные дни в кругу семьи или от коллеги по работе, с которыми вы общаетесь ежедневно. Просто с умом нужно всё делать. Чувствуете, что заболеваете - лучше отказаться от посиделок с друзьями на праздники и выбрать для встречи другой день.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте