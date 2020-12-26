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В стране и мире

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

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Начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд предупредил россиян о новом виде мошенничества в беседе с «Известиями».

По его словам, злоумышленники используют новейшие технологии, чтобы представляться сотрудниками правоохранительных органов. В новой схеме обмана два этапа. Сначала жертве звонит фиктивный сотрудник службы безопасности банка и предупреждает о звонке из правоохранительных органов.

После этого следует вызов якобы из полиции, и мошенники просят назвать данные карточки, CVV и код, высланный по SMS. В результате злоумышленники получают доступ к личному кабинету жертвы и могут снять все средства с карты.

Дрозд отметил, что мошенники пользуются специальными технологиями для подделки голоса или звонка с подставного номера. Эксперт посоветовал завершать разговор при возникновении каких-либо подозрений и звонить по официальному номеру банка.

Ранее сообщалось, что потери россиян из-за телефонных мошенников составили 66 миллиардов рублей в 2020 году. В общей сложности онлайн-мошенники украли у граждан за год 150 миллиардов рублей. Самыми «эффективными» оказались мошенники, представляющиеся медицинскими сотрудниками. Такие преступники выманивают у жертвы более 50 тысяч рублей. За год они «заработали» 46,5 миллиарда рублей.

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Источник — lenta.ru
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