Пожилым россиянам дали рекомендации перед вакцинацией от коронавируса

26.12.2020 | 15:55

Больших различий между молодыми и пожилыми людьми нет. Об этом заявил Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко, передает «Говорит Москва».

Профессор дал рекомендации лицам старше 60 лет перед вакцинацией от коронавируса. По его словам, пенсионерам следует сделать сначала ПЦР тест. «Накануне можно сделать тест на РНК, если он отрицательный, тогда сразу вводить вакцину без всяких проблем. Сейчас она настолько отрегулирована, что среди моих знакомых десятки очень пожилых людей или, может быть, сотни привитых, и никаких претензий нет абсолютно», — заявил эксперт.

Бутенко отметил, что при вакцинации нужно быть осторожным аллергикам — вне зависимости от возрастной категории.

Ранее Минздрав России одобрил применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет. По словам министра Михаила Мурашко, безопасность вакцины для пожилых граждан подтверждена в ходе экспертизы.

Испытания вакцины против коронавируса «Спутник V» на этой категории граждан были завершены 24 декабря. Как сообщил тогда директор центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Александр Гинцбург, полученные результаты не хуже тех, что были получены в первой-третьей фазах клинических испытаний на других возрастных группах.