Сетевое издание|18+|Суббота|26 дек 2020|16:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Снег |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Пожилым россиянам дали рекомендации перед вакцинацией от коронавируса

Печать

Больших различий между молодыми и пожилыми людьми нет. Об этом заявил Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко, передает «Говорит Москва».

Профессор дал рекомендации лицам старше 60 лет перед вакцинацией от коронавируса. По его словам, пенсионерам следует сделать сначала ПЦР тест. «Накануне можно сделать тест на РНК, если он отрицательный, тогда сразу вводить вакцину без всяких проблем. Сейчас она настолько отрегулирована, что среди моих знакомых десятки очень пожилых людей или, может быть, сотни привитых, и никаких претензий нет абсолютно», — заявил эксперт.

Бутенко отметил, что при вакцинации нужно быть осторожным аллергикам — вне зависимости от возрастной категории.

Ранее Минздрав России одобрил применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет. По словам министра Михаила Мурашко, безопасность вакцины для пожилых граждан подтверждена в ходе экспертизы.

Испытания вакцины против коронавируса «Спутник V» на этой категории граждан были завершены 24 декабря. Как сообщил тогда директор центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Александр Гинцбург, полученные результаты не хуже тех, что были получены в первой-третьей фазах клинических испытаний на других возрастных группах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Профессор дал рекомендации лицам старше 60 лет перед вакцинацией от коронавируса
Оплатить ритуальные услуги и написать завещание.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По его словам, пенсионерам следует сделать сначала ПЦР тест.
Как всегда, ляпнут что-то, что вопросов больше.

Как?! За свой счет что ли,или местком веревками обеспечит?

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Профессор дал рекомендации лицам старше 60 лет перед вакцинацией от коронавируса
Оплатить ритуальные услуги и написать завещание.
Согласен.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте