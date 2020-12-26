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В стране и мире

Новый тип коронавируса нашли в восьми странах Европы

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Новый тип коронавируса обнаружен в восьми странах Европы. Об этом сообщил у себя в Twitter глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Восемь регионов Европы идентифицировали у себя новый вариант COVID-19 - VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры», - написал Клюге.

Он призвал соблюдать дистанцирование, носить маски и не покидать «пузыри поддержки» - специальные группы, ограничивающие круг общения во время пандемии, а также добавил, что, судя по всему, новый штамм распространяется среди более молодых групп населения. Клюге подчеркнул, что стоит сохранять бдительность.

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре, известно о более чем тысяче заболевших с именно этим штаммом смертельного заболевания. Днем ранее сообщалось, что она добралась до Азии - ее выявили в Японии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Восемь регионов Европы идентифицировали у себя новый вариант COVID-19 - VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры», - написал Клюге.
Вакцинация теперь как бы не нужна?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

. Жизненно важно усилить существующие защитные меры»

Маски сразу в два или три слоя.

Мотовилов (гость)||

- Член ассоциации врачей Баранова озвучила здравую догадку: маски и прививки являются инкубаторами агрессивных вирусов.

Влиятельный врач России, эксперт: прививки будут всегда, ибо вирус постоянно мутирует. "И нужно постоянно делать новые прививки взамен постоянно устаревающих".

- Смогут ли прививки опередить вирус, мутирующий постоянно, вот в чем вопрос... Сейчас время быстрых перемен.

- Если бы могли, то его уже не было бы.

Их "счастье", что будут новые вирусы, новые смертельно больные и постоянное производство новых вакцин на их заводах. С другой стороны - постоянное улучшение генофонда, о чём и мечтал известный нам Адольф.

Мотовилов (гость)||

Это вечный двигатель наживы: новые прививки плодят новые вирусы, новые вирусы требуют ещё более новых прививок

Гость||

На смену covid-19 пришел covid-20.

Гость||

когда же это всё закончится

Гость||

Пенсионный Фонд разгрузили, теперь взялись за молодняк?

Имя: Гость
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