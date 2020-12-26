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В стране и мире

Минздрав одобрил вакцинацию «Спутником V» россиян старше 60 лет

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Минздрав России одобрил применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его цитирует РИА Новости в субботу, 26 декабря.

По его словам, безопасность вакцины для пожилых граждан подтверждена в ходе экспертизы. «Теперь вакцина "Спутник V" разрешена для применения у лиц в возрасте 18 лет и старше», - сказал он.

Испытания вакцины против коронавируса «Спутник V» на этой категории граждан были завершены 24 декабря. Как сообщил тогда директор центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Александр Гинцбург, полученные результаты не хуже тех, которые были получены в первой-третьей фазах клинических испытаний на других возрастных группах.

21 декабря Александр Гинцбург заявил, что пожилых россиян начнут прививать от коронавируса в первые месяцы следующего года. По его словам, после завершения испытаний, вакцину можно будет делать людям старше 18 лет, а верхней возрастной планки не будет.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что не прививается из-за возрастных ограничений, которые есть у вакцины, но сделает это «как только это станет возможным».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Эх ты какой, сначала обыватели, потом уж и Госдума витаминки себе сделает.

Имя: Гость
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