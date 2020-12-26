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В стране и мире

Историка Соколова приговорили к 12 годам за убийство любовницы

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В Санкт-Петербурге суд приговорил историка Олега Соколова к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за убийство Анастасии Ещенко. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с процесса, проходящего в Санкт-Петербургском городском суде.

При назначении наказания учтены смягчающие обстоятельства: частичное признание вины, раскаяние, принесение извинений потерпевшим. Кроме того, суд указал, что Соколов длительное время находился в психотравмирующей ситуации, вызванной конфликтом с публицистом Евгением Понасенковым. Также суд принял во внимание наличие у обвиняемого двух малолетних детей и пожилых родителей.

Ранее 25 декабря Соколова признали виновным в совершении преступления на почве ревности. Он выпустил в голову своей любовницы четыре пули, а затем, чтобы скрыть следы преступления, расчленил ее тело кухонными ножами и топором, после чего выбросил части в реку Мойку.

Суд также признал историка виновным в хранении обреза, из которого он застрелил Ещенко.

Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил Ещенко, а затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну и пусть с ним!!!

Гость||

Фанатизм до хорошего не доводит

Гость||

его надо отправить в костюме Наполеона в Дагестанский следственный изолятор, там ему место

Гость||

penzainform.ru писал(a):

суд приговорил историка Олега Соколова к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за убийство Анастасии Ещенко
сама виновата, нефиг было связываться со старым маразматиком

Гость||

Гость писал(a):

связываться со старым маразматиком
хотела ускорить карьерный рост

Имя: Гость
Комментарий:

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